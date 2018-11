Conti a Sportitalia: "Contento di essere in campo, non è facile rientrare dopo un anno"

Andrea Conti ha parlato così a Sportitalia nel primo tempo di Milan-Chievo: "Sono stato meglio ma sono contento di essere qua, ringrazio Lupi per l'opportunità. Non è facile rientrare dopo un anno ma ringrazio i ragazzi che sono stati disponibili con me, nonostante il risultato. Mi fanno piacere le parole di Gattuso, ho una voglia incredibile, ho sofferto nel non poter aiutare i miei compagni. Spero di riprendere la condizione al più presto per aiutarli"