Corini: "Tonali è un tuttocampista, un giocatore moderno"

Intervistato da Tuttosport, Eugenio Corini, ex allenatore di Tonali ai tempi del Brescia, ha esaltato il giocatore rossonero, grande protagonista anche con la Nazionale Under 21: "È un tuttocampista, uno che nel calcio moderno s’inserisce alla perfezione perché sa abbinare due caratteristiche: quelle del costruttore di gioco e quelle di colui che va a portare il pressing oppure s’inserisce per andare al tiro cercando il gol. Ha anche questa caratteristica: vede la porta con il tiro da fuori e adesso che sta bene sono certo che comincerà anche a segnare con una certa regolarità. Mi colpì subito la sua presenza in campo. Era una figura ben delineata in mezzo a compagni molto più esperti. Vidi subito in lui un mix esplosivo di forza e talento. Con i miei collaboratori capimmo che poteva diventare un giocatore importante per la nostra stagione che doveva essere da protagonisti e che ci consentì di riportare il Brescia in serie A dopo 8 anni".