Costacurta su Gattuso: "La sconfitta nel derby non è colpa sua"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di Gennaro Gattuso, finito nel mirino di tifosi e addetti ai lavori dopo la sconfitta con l’Inter: "Credo debba avere la possibilità di lavorare. Certo, nel derby mi attendevo più tiri in porta, un Milan più coriaceo e coraggioso, ma non è colpa di Gattuso. Donadoni? Non so se Rino è in dubbio. Il Milan del derby ha deluso ma ribadisco: non vedo colpe in Gattuso".