Cravero: "Il derby non può essere cruciale, ma è importante. Su Giamapolo..."

L'ex calciatore Roberto Cravero ha parlato a TMW Radio del derby di Milano e di Giampaolo: "Il derby non può essere cruciale, ma è importante. La vittoria fa sì che la settimana successiva sia favorevole e trovi slancio. Giampaolo? Ha mantenuto il suo gioco, mi piace l'idea che vada avanti con quello che lui conosce meglio. Ma ci sono nel Milan i migliori interpreti per il suo gioco? Non gli si può chiedere di più, ma ai tifosi non si può chiedere di avere troppa pazienza".