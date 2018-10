Crespo su Higuain: "Ideale per gli schemi di Gattuso"

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Hernan Crespo, fra le altre cose, ha parlato dei suoi connazionali Icardi e Higuain: "Chi prenderei? Dipende da come intendo giocare. L’esperienza di Kalinic insegna: simile a Icardi, nel Milan non ha funzionato, come André Silva. Higuain invece è l’ideale per gli schemi di Gattuso. Lo stesso vale per Mauro e l’Inter, gli esterni di Spalletti sono il miglior modo di servire un terminale micidiale come lui. Io ero un mix: sotto porta mi muovevo come Icardi ma partecipavo al gioco come Higuain".