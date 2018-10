Criscitiello: "Gattuso vince e lascia Donadoni al ristorante. Risposta con 3 gol, è la squadra di Rino"

Gattuso vince e lascia Donadoni al Ristorante che si presta a dichiarazioni ufficiali senza rispetto del collega in panchina. La risposta è arrivata: 3 gol e un Milan d'assalto. La squadra non è con Rino, la squadra è di Rino. Tutti tranne uno. I tifosi sono con Rino che se dovessero sostituire con Gattuso con Conte, forse, non ci penserebbero due volte ma siccome le alternative non sono valide il tifoso è ancora capace di intendere e di volere. Nel frattempo a Napoli ha vinto la Juventus. Il Napoli ha giocato e meritato il pari, la Roma l'aveva quasi spuntata ma il punto a testa è giusto in un campionato che per lo scudetto non è mai iniziato.