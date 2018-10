Cutrone a Sport Mediaset: "Con Higuaín la nuova coppia del campionato? Giocare col Pipita piace a tutti..."

Al termine di Milan-Sampdoria, Patrick Cutrone è stato intervistato dai colleghi di Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni: "In allenamento ci abbiamo spesso lavorato sui movimenti di coppia con Higuaín, poi lui mi dà consigli e io non posso che ascoltarli dato che è un grande attaccante".

La nuova coppia del campionato italiano? "Non lo so, questo dovete chiederlo al mister. Io cerco di metterlo in difficoltà in ogni allenamento e mi farò sempre trovare pronto. A chi non piacerebbe giocare in coppia con Higuaín? (ride, ndr)".