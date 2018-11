D'Aversa a Sky: "Sono un tipo ambizioso, voglio mettere il Milan in difficoltà"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport in vista del match con il Milan: "Per andare a Milano non dobbiamo guardare la classifica, solo lavorare giorno per giorno. Domenica abbiamo fatto un grande risultato però ci aspetta un match difficile contro il Milan, servirà umiltà totale. Poi nella vita bisogna essere ambiziosi, possiamo mettere in difficoltà i rossoneri. Sulla carta in molte sono superiori a noi, vediamo sul campo..."

Il modulo e gli attaccanti: "Gervinho ed Inglese sono di categoria superiore, sono felicissimo che la società me li abbia messi a disposizione. A livello tattico possiamo cambiare molto, cerchiamo di far rendere al meglio tutti gli atleti in rosa".