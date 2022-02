Dario Massara, giornalista, si è così espresso a SkySport su Kessie: "Lo preferisco quando parte da lontano. Kessie-Tonali la coppia migliore? Non penso, per me Bennacer sta facendo bene. Tonali non è il nuovo Pirlo e, accanto ad un regista come Bennacer, Tonali diventa ancora più pericoloso ed incisivo".