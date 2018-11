Daino a MN: "Il Diavolo può mettere in difficoltà la Juve. Corsa Champions? Sarà guerra fino all'ultimo"

Daniele Daino, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo un particolare passaggio sul calendario del Diavolo: "Se centrerà la qualificazione in Champions League? Ci sono anche le altre squadre, sarà guerra fino alla fine con Lazio e Roma. Juventus, Inter e Napoli hanno qualcosa in più. Detto ciò, sono convinto che i rossoneri nel prossimo big match contro la Juve possano mettere in difficoltà la capolista, se avranno l'atteggiamento visto nelle ultime partite".