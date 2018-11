Daino a MN: "Tanti infortuni? Milan più responsabilizzato, gruppo sta dimostrando attaccamento"

Lunga intervista esclusiva a Daniele Daino raccolta dai microfoni di MilanNews.it. Questo il pensiero dell'ex giocatore rossonero sulle tante assenze per motivi fisici delle ultime settimane.

I tanti infortunati, paradossalmente, potrebbero aver dato una spinta in più alla squadra di Gattuso, compattando il gruppo nelle difficoltà?

"Sicuramente sì. Maldini e Leonardo sono vicini alla squadra e il gruppo si sta responsabilizzando e sta dimostrando attaccamento alla maglia. Avendo questo tipo di dirigenza, cosa che in passato con la proprietà cinese non c'era, si vede che i giocatori danno tutto quello che possono dare. Altrimenti la partita non l'avresti portata a casa. Grandi meriti, in questo senso, vanno a Gattuso. Significa che la squadra lo segue. C'è un'unità d'intenti forte al Milan e i giocatori, anche entrando dalla panchina, dimostrano questo".