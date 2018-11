Daino a MN: "Vittoria convincente a Udine, fondamentale non prendere gol. Diavolo però ancora instabile"

Nel tardo pomeriggio odierno, la redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex rossonero Daniele Daino. Questo un particolare passaggio sull'importanza del successo contro l'Udinese:

Una vittoria pesantissima quella del Milan, la seconda consecutiva nel recupero. Come ha visto i rossoneri alla Dacia Arena?

"La cosa più importante è il risultato, al di là di vincere all'ultimo minuto. Il primo aspetto positivo è non aver preso gol, che il Milan incassava da 16 partite consecutive in Serie A. L'Udinese andava veramente forte nel primo tempo, facendo pressione e provando a segnare. Il fatto di aver retto, per poi prendere campo nel secondo tempo e provare a vincere la partita con quella veemenza, crea energia positiva e dà autostima. Il Milan ovviamente non è ancora un Milan stabile, che dà garanzie. Sta cercando la propria dimensione, anche per la situazione data dai tanti infortuni. Altro punto importante del cambiamento del Milan in queste 3 partite è stato il cambio di modulo, con il passaggio al 4-4-2. Le ali danno riferimento agli attaccanti e le punte fanno un grande lavoro anche di pressione, soprattutto Cutrone".