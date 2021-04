Damiani su Vlahovic: "Da Ibra potrebbe imparare e migliorare, è pronto per un grande club"

Oscar Damiani, noto agente sportivo, ha parlato così a tuttomercatoweb delle voci su un possibile futuro al Milan di Dusan Vlahovic: "E' un giocatore forte, ancora gli manca forse un po' di continuità durante l'arco di una partita. A volte si estranea, ma ha qualità tecniche e fisiche per essere uno dei migliori attaccanti. In un gran club può starci, in particolare se hai un giocatore come Ibra da cui impari e migliori. Può esserne l'alternativa. E' uno dei giocatori tra i più forti per età in Europa: è molto migliorato e dalla prossima stagione per me può fare il salto. Valutazione di 40-50 milioni? Direi di sì poi non so se il Milan avà da investire queste cifre. Ovviamente se la Fiorentina dovesse cederlo, non può farlo per meno di 40 milioni".