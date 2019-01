Davide Lippi: "Milan, che colpo Paquetà"

Dalle pagine del Corriere dello Sport, il manager Davide Lippi, fra le altre cose, ha parlato anche del possibile scambio tra Higuain e Morata: "Di chi è Higuain? Come lo muove il Milan? Non dico che non si faccia, ma mi sembra una cosa complessa da mettere in piedi. Piuttosto i complimenti al Milan bisogna farli per Paquetà. Lo proponevo in prestito gratuito quando giocava nell’Under 20, nessuno lo ha preso. Lavorando in Italia può diventare una grande mezzala sinistra. Alla Hamsik".