De Biasi: "Dal Milan si pretende sempre moltissimo, la vittoria di ieri dà fiducia e allenta la pressione su Gattuso"

Intervenuto a "Tutti covnocati" su Radio 24, Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania, ha parlato così del Milan di Gattuso: "Dal Milan si pretende sempre moltissimo, ieri hanno fatto 3 gol ad una squadra che aveva subito solo 4 gol. E' una vittoria che dà fiducia, ossigeno e allenta le pressioni anche interne che ha Gattuso. Cambio di modulo? Non è facile lasciare fuori la vivacità di Cutrone, Rino quindi sta cercando un modo per farli giocare insieme, con Suso esterno per esempio la soluzione può essere questa".