De Grandis: "Dall'esito del match col Liverpool dipende di riflesso anche il campionato"

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport in vista di Milan-Liverpool: "Dall'esito del match col Liverpool si avranno riflessi anche in campionato: se i rossoneri vincono e il Porto no e il Milan passa il turno siamo tutti contenti, però se vince il Porto e il Milan arriva terzo, si può essere anche un po' meno contenti. Penso ai tifosi del Milan: avere la corsa Scudetto con in mezzo una coppa meno importante come l'Europa League potrebbe fare la differenza".