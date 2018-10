De Grandis: "Differenza fra le due rose? Milan forte nell'undici titolare, Inter più ricca di alternative"

Con l'eventuale vittoria contro il Genoa, la differenza in classifica tra Milan ed Inter sarebbe di un punto ad oggi. C'è differenza fra le due rose? Questa la considerazione di Stefano De Grandis a Sky Sport 24: "Questo significa che il Milan è in netta crescita, molto forte nell'undici titolare. Poi sottolinea come Higuain riesca a portare una squadra da Europa League ad una contender per i posti Champions League. L'Inter invece ha quasi due squadre titolari, una rosa profondissima e molto ricca.