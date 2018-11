De Grandis: "Milan in corsa quarto posto, grande crescita di Suso e Romagnoli"

Presente nel salotto serale di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato così del Milan a 'Campo Aperto': "Con le vittoria contro Sampdoria e Genoa, il Milan si è aggrappato al quarto posto. Per una squadra che è fresca di ricostruzione, è un ottimo avvio essere in linea con la corsa Champions. Osservando la classifica, ha già fatto più punti della Roma che partiva da una base collaudata ed è al pari della Lazio. Nei singoli, Suso sta raggiungendo concretezza e molta più abitudine verso il tiro in porta. Higuain è un uomo squadra, anche se non segna si sente sempre e sono contento della crescita di Romagnoli, tralasciando il gol finale. Ieri è stato sfortunato sull'autogol, ma è un ragazzo che potrà veramente guidare la difesa della Nazionale".