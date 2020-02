De Grandis su Paquetà: "Più che un trequartista, secondo me è una mezzala"

Intervenuto a Campo Aperto Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Paquetà. Questo il suo intervento: "Secondo me lui è una mezzala alla brasiliana, molto tecnico e che tocca tanti palloni in campo e li tocca bene grazie ad un sinistro vellutato. Non so se il trequartista sia una posizione addatta a lui ma ieri ha fatto giocate buone. In quel ruolo forse è più utile Calhanoglu che ha più potenza e dinamismo e in questo senso Pioli sta aspettando il turcoa anche se Paquetà e Bonaventura hanno caratteristiche interessanti."