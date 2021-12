De Paola: "Se Ceferin non si dimette oggi mi chiedo quando lo farà mai?"

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, si è così espresso a TMW Radio sul sorteggio di Champions League: “Se uno come Ceferin non si dimette oggi mi chiedo quando lo farà mai? Vuol dire che se ne frega di tutto, perché ieri ai sorteggi è successa una cosa ridicola in mondovisione. Significa solo che gli interessa degli amichetti del Psg e del City. Non voglio dire che Ceferin sia corrotto, ma sorride ai soldi che arrivano da altri paesi. Mi sembrerebbe un’iniziativa molto seria, anche in scia della Superlega. Sarebbe una sorta di rivincita. Ceferin ha dato la colpa a un’azienda esterna alla Uefa, che però non può essere estranea all’accaduto. Ieri c’è stato un buco clamoroso: se ci fossero stati degli osservatori o dei controllori attenti si poteva mettere una toppa e fermare il sorteggio subito, evitando la figuraccia colossale. Nel calcio attuale non c’è libero mercato, perché non ci sono regole per i fondi sovrani. Dov’è la competitività? Saranno sempre Psg, City e Chelsea a vincere”.