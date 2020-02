Del Piero: "Il Milan per riscattarsi ha bisogno dell'impegno di tutti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al margine dell'evento Laureus, Alessandro Del Piero ha parlato del momento del Milan. Queste le sue parole: "Chiaramente per il Milan non basta un giocatore per rialzarsi, per dare una spinta sicuramente. Serve l'impegno di tutti in quanto stiamo parlando di una squadra, della società e dell'allenatore. Ovvio che il Milan ha una situazione particolare perchè ha avuto un cambio di allenatore, l'arrivo di un personaggio come Ibrahimovic che sono segnali importanti. I tifosi milanisti sono galvanizzati dal suo arrivo ma lo saranno ancora di più se la squadra vince"