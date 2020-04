Delio Rossi: "Il calcio a porte chiuse è un altro tipo di sport"

Intervenuto ai microfoni di TMW Delio Rossi, celebre allenatore italiano, ha parlato della possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole:

Quando si ripartirà, accadrà a porte chiuse.

“Non sembrava calcio neanche prima perché giocare a porte chiuse è un altro tipo di sport. Il pubblico è fondamentale. Un calcio chiuso e televisivo è altro. Bisognerà trovare una soluzione per gestire l’emergenza, curare gli aspetti sanitari per tutto l’indotto e non solo per i calciatori. Penso a magazzinieri, giornalisti, steward. Abbiamo superato le guerre supereremo anche questa. Ma servirà ricominciare con tutte le sicurezze del caso”.