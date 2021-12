Deulofeu su Ibrahimovic: "Zlatan è il grande esempio per i giocatori su come vivere una vita sana può farti raggiungere i tuoi obiettivi"

Intervenuto ai microfoni di 'The Italian Football Podcast' Gerard Deulofeu ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Zlatan è il grande esempio per i giocatori su come vivere una vita sana può farti raggiungere i tuoi obiettivi perché per giocare ancora a questa età non posso che avere rispetto per questo. Era al Barcellona quando io ero lì come giovane del Barca, a 14 o 15 anni. Era ed è un giocatore straordinario e cercheremo di batterlo questo sabato".