Di Chiara: "Milan, senza Ibra serve una reazione della squadra"

Ibrahimovic positivo al Covid. Assenza pesante per il Milan. E i tifosi criticano la mancanza di un vero attaccante...

"Al di là del Covid, serve trovare qualcuno davanti. Si dovrà correre ai ripari ma c'è tempo fino al 5 ottobre. E' una malattia che non ti dà tempi certi di ripresa. E poi ci sono partite decisive più avanti, lui spesso ha risolto partite importanti. Vedremo come reagirà a squadra".

Che succede a una squadra quando viene a mancare un leader del genere? Intanto potrebbe giocare Colombo al suo posto:

"Ibrahimovic è ancora un giocatore determinante. Ma dobbiamo farci qualche domanda, visto che lo è anche a 39 anni. Forse non c'è stato quel cambio generazionale che possa portare altri a diventare dei campioni. Ora Ibra è gran parte del Milan ,sia per valore tecnico che di personalità. E ora per Pioli arriva la possibilità di vedere a che punto è la crescita della squadra, senza Ibra".