Di Marzio: "Il Milan continua a difendere Gattuso, non ci sono contatti per altri allenatori. La situazione Conte..."

Presente nell'edizione di Campo Aperto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione di Rino Gattuso: "La società continua a difenderlo, facendolo in maniera pubblica e privata. Spesso nel calcio alcuni dirigenti dicono una cosa e poi off record ne fanno filtrare altre, ma non in questo caso. Qui la fiducia a Rino viene confermata realmente ogni giorno, smentendo quasi sempre ogni contatto con ogni allenatore. Al momento, non ci risultano informazioni di contatti reali nei confronti di altri tecnici come Conte e Wenger, su Donadoni si è parlato molto ma tendo a fidarmi di Leonardo. Servono però risposte immediate in questa situazione che rischia di precipitare, anche se non ci sono ultimatum. Leonardo in panchina? Al momento rappresenta la massima figura dirigenziale, snaturerebbe completamente il ruolo che gli è stato affidato. Diventerebbe tutto molto difficile da gestire, penso che se Gattuso dovesse essere esonerato eventualmente il club valuterà situazioni esterne. Conte? Credo che questo sia il momento migliore per andare al Real, verrebbe visto come l'uomo in grado di invertire la rotta e salvare la stagione. Tutto il resto viene dopo, di conseguenza, al Real. Antonio l'opportunità di andare al Milan già l'ha avuta, con Fassone e Mirabelli, ma lui disse di no. Pensare che possa subentrare senza fare il mercato e senza fare la Champions, quanto può convenirgli?".