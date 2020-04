Di Perri, infettivologo Università di Torino: "Fare i tamponi ai giocatori di Serie A non toglie niente a nessuno"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport Giovanni di Perri, infettivologo dell'Università di Torino, ha parlato della situazione tamponi. Queste le sue parole: "Un sistema chiuso per ripartire presto: due o tre settimane e saremo pronti -spiega sugli esami e sui test da fare per la ripresa del calcio italiano. Annunciando poi la sua ricetta-: decidere chi è strettamente indispensabile, sottoporto a tampone ed esame sierologico, ricostruire la sua storia recente. Fare i test alle squadre di Serie A non toglie nulla a nessuno: in breve ci sarà disponibilità ampia dei prodotti e dei reagenti".