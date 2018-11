Dida a MTV: "Con Gattuso la squadra è sempre carica. Higuain non deve dimostrare nulla"

Dida è stato intervistato da Milan Tv prima di Milan-Juventus: “E’ un’emozione grande, abbiamo vinto la finale contro di loro. Oggi è un’altra squadra ma è sempre importante affrontare la Juventus. Giochiamo in casa e dobbiamo fare un’ottima partita, è la mentalità di tutti i giocatori. Higuain? è un grandissimo attaccante, ha sempre fatto benissimo. Non ha bisogno di dimostrare nulla, si sta abituando al Milan. La squadra deve vincere perché la motivazione cade. Lui è un grande calciatore e fa tutto per aiutare il Milan. Donnarumma? Sarà una prova grandissima anche per lui. Ogni partita per noi portieri è importante, una partita così ti carica di più. Lui è giovane, sta crescendo e ha l’opportunità di aiutare il Milan e dimostrare la sua forza. Sono più fiducioso dopo che sono entrati Leonardo e Maldini, anche con Gattuso che sta facendo bene. Spero che continui, dà carica ai calciatori, è il suo modo di essere. Il Milan che va in campo è sempre carico”.