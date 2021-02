Diritti tv Champions 2021-24, Pier Silvio Berlusconi: "Grazie a Mediaset gare in chiaro"

Nel triennio 2021-24 Mediaset potrà trasmettere la migliore partita del turno di Champions League in chiaro e altre 104 partite in streaming, dopo essersi accaparrata i diritti e per commentare tutto questo sono arrivate le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset: "È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa - nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT - riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità.

Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League.

In più, dalla prossima stagione, chi lo desidera potrà anche estendere la visione ad altri 104 match di Champions League in streaming pay sulle piattaforme Mediaset. Una proposta pregiata che darà un’ulteriore spinta alla nostra offerta online già leader tra gli editori tv.

Insomma, da Mediaset arriva ancora una volta un vero servizio per il pubblico: visto il momento di emergenza e di forte competizione con i colossi globali del web si tratta di un’offerta di grande valore editoriale".