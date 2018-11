Dj Ringo: "Troppe due giornate a Higuain, gli arbitri di oggi sono diventati troppo protagonisti"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Dj Ringo, grande tifoso milanista, ha rilasciato queste parole sulla squalifica per due giornata di Gonzalo Higuain: "Il gesto di Higuain non è giustificabile, ma non concordo con chi dice che le due giornate siano troppo poche, come Salvini. Anzi, forse sono troppe. Perché gli arbitri dovrebbero capire che i giocatori sono umani, possono innervosirsi. I direttori di gara di oggi sono diventati troppo protagonisti, vogliono stare loro al centro dell’attenzione. E io invece sto col Pipita, sempre e comunque".