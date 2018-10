Donadoni a Radio Deejay: "Milan? Ha l'organico per fare bene. Difficile fare pronostici per il derby"

Intervenuto ai microfoni del programma radiofonico Deejay Football Club, Roberto Donadoni commetta l'andamento della Serie A. "Non ho visto cose particolari in questo avvio. Oltre alla conferma della Juventus, qualche squadra è abbastanza in difficoltà, ma siamo solo all'inizio. Tutti avranno tempo e modo di recuperare. Mi viene in mente l'Atalanta, ora in difficoltà ma vittima anche della sfortuna, dopo anche l'eliminazione dalla UEL. L'Inter ha faticato un po' e ora si sta riprendendo, il Milan ha l'organico per poter fare buone cose. Ancelotti al Napoli ha avuto talento e voglia per mettersi in gioco".

Inevitabile, ad un ex rossonero come lui, una battuta sul derby. "Inter-Milan?Difficile fare pronostici. La andrò a vedere, una partita così si gusta dagli spalti. Il Milan sta crescendo molto. L'Inter ha ottenuto buoni risultati, magari deve ancora migliorare sotto l'aspettto del gioco, ma per ora sta andano bene. Sarà una partita aperta a tutti i risultati. In palio ci saranno punti pesanti".