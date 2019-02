Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex di Atalanta e Milan, ha parlato della super sfida in programma sabato sera a Bergamo: "Se mi sento più atalantino o milanista? Tutte e due, in parti uguali. Chi vincerà? Ai tempi del Totocalcio si diceva: una gara da tripla. Non so ancora se andrà a vedere la partita, sabato è il compleanno di mia moglie...".