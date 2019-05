Donnarumma a DAZN: “Pensiamo a fare sei punti nelle prossime due partite. Contento della mia stagione”

Gigio Donnarumma ha parlato a DAZN nel post Fiorentina-Milan 0-1: “Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Pesiamo a noi e a fare sei punti nelle prossime due partite. Ciò che accade in spogliatoio rimane lì, l’importante è essere tutti uniti in campo. Noi lo stiamo facendo, siamo lì, siamo un bel gruppo e andiamo avanti. Ci siamo chiusi in spogliatoio e ci siamo caricati. Il nostro obiettivo è andare in Champions. Prima pensiamo a vincere e poi vediamo che succede sugli altri campi. Sto facendo una bella stagione, aiutando la squadra così come loro aiutano me. Io cerco di dare sempre il massimo. Mister Montella? Abbiamo un ottimo rapporto e lo ringrazio per la fiducia che mi ha sempre dimostrato”.