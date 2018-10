Donnarumma a ESPN: "Il numero di telefono più importante? La mia ragazza e quello di Raiola. Buffon dopo la finale di Coppa Italia mi disse..."

Gigio Donnarumma parla ai microfoni di ESPN in un'intervista a Milanello. Queste le dichiarazioni raccolte dal collega Wright Thompson nella chiacchierata con il portiere del Milan e dell'Italia: "Nel salto in prima squadra non è cambiato nulla, sono più o meno lo stesso di prima. Quando arrivi in prima squadra molto presto cresci velocemente, sia a livello umano che in campo, è incredibilmente diverso da quando ho iniziato".

Il numero più cool nella rubrica del telefono? "La mia ragazza (ride, ndr). Poi forse quello del mio agente".

Le critiche: "Se iniziano a criticarmi si arrabbia mia madrea (ride, ndr)".

Le parole di Buffon dopo la finale di TIM Cup: "Dopo il 4-0 in finale di Coppa Italia mi disse di stare calmo. Ora lo vedo in un modo diverso sia dentro che fuori dal campo. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza per i suoi consigli". Racconta Wright Thompson che le parole dell'ex juventino a Gigio sono state: "Stai calmo, sii un guerriero, alzati in piedi quando cadi a terra".