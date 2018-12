Donnarumma a Sky: "Penso solo a giocare e far bene col Milan. La parata? Sono rimasto lì e ho aspettato il colpo di testa"

Gianluigi Donnarumma è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Su Ibra: "Non sapevo niente"

Sul momento: "Ho passato un momento non facile, devo ringraziare anche la mia famiglia e la mia fidanzata che mi hanno aiutato a superare quel brutto periodo".

Sul mercato: "Penso solo a giocare e a far bene con questa maglia, non voglio parlare di mercato perché non ce n'è bisogno".

Sulla parata su Falque paragonata a quella su Milik: "Su Milik sono riuscito ad anticipare, qui sono rimasto lì, aspettando il colpo di testa e reagire in quel momento".

Sulla concentrazione: "Devi rimanere sempre concentrato, rischi di non far bene quando arriva l'opportunità".