Dudelange, Zeghdane: "Milan, occhio alle sorprese"

Clima spensierato, con la consapevolezza che la partita di questa sera è più grande di loro. "Per noi affrontare il Milan è fantastico, meraviglioso", dice il dirigente e uomo mercato del Dudelange, Zeghdane Lehit in esclusiva a TuttoMercatoWeb. Zeghdane Lehit al Dudelange è praticamente un tuttofare. Dirigente, parte dello staff tecnico, uomo mercato. "Stasera possiamo fare la sorpresa, nel calcio non si può mai sapere. Attenzione", continua Zeghdane senza scoprire troppo le carte. "I nostri calciatori sono tutti bravi. Abbiamo studiato il Milan. È una bella squadra. Ma stasera vedrete come ci comporteremo in campo". Sinergia di mercato tra il Dudelange e il calcio italiano, Zeghdane è categorico: "No. Escluso". Appuntamento a questa sera, tra i lussemburghesi c’è voglia di fare l’impresa...