Emergenza Coronavirus, Fontana: "Dovremo essere pronti per la riapertura il 4/5"

A Mattino Cinque su Canale 5, il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato delle indagini della magistratura su contagi e decessi per Covid19 nelle RSA. "Nell'ipotesi in cui l'evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori. La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati".