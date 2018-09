Empoli, Terracciano a Sky: "Strappato un punto ad una grande squadra"

Pietro Terracciano, portiere dell’Empoli, ha parlato così a Sky Sport 24: “La mia prestazione ha portato un punto alla mia squadra e sono contento del mio lavoro. Abbiamo portato via un punto ad una grande squadra. A Empoli mi sono sentito a casa dopo tanta gavetta e ho trovato la serenità per lavorare al meglio. È una serata molto importante per la mia carriera, ora mi devo confermare. Non basta un exploit. Noi siamo abituati a giocarcela sempre. Rischiare qualche uscita può starci, ma non dobbiamo snaturarci”.