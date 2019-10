Eranio su Genoa-Milan: "Stasera servirà il coraggio"

La Gazzetta dello Sport, in vista di Genoa-Milan, ha intervistato Stefano Eranio, ex di entrambe le squadre: "Un 2-2 spettacolare con Pinamonti e Piatek che si sbloccano, anche se potrebbe non bastare a nessuno: senza vittorie i problemi si amplificano e la situazione è già molto complicata per entrambe, che arrivano con il braccino. La mancanza di risultati ha abbassato l’autostima di un gruppo giovane come quello del Milan e sgretolato le certezze di chi era partito molto bene, vedi il Genoa. Stasera servirà il coraggio che non si è visto nelle ultime uscite. Andreazzoli e Giampaolo? Mi spiace che si trovino in questa situazione, perché li stimo e continuo a pensare che siano gli allenatori giusti per i club che li hanno scelti".