Eranio su Giampaolo: "Resta il profilo più adatto al progetto Milan"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Stefano Eranio, fra le altre cose, ha parlato di Marco Giampaolo: "Era e resta il profilo più adatto al progetto della società: se vuoi far crescere i giovani attraverso il bel gioco, lui e Gasperini sono i migliori. Dove ha sbagliato? Il fatto di non aver individuato subito un modulo adatto ai giocatori ha inciso: Giampaolo si è trovato sempre a rincorrere. Ha ragione quando dice che gli serve tempo, i bilanci si fanno a fine stagione, ma in certe piazze il tempo è relativo: il Milan non può permettersi di perdere 4 partite di fila".