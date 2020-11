Eriksson sulla corsa scudetto: "Milan? Il campionato è lungo. Juve ancora favorita"

Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato a RadioSei del suo passato biancoceleste: "Quando vinci lo Scudetto con la Lazio è chiaro che resti nella storia, è una cosa enorme per me come allenatore e per i tifosi. E' stata la cosa più bella della mia vita da allenatore. Ibrahmovic? E' grande di statura e di prestazione, è incredibile. Riesce ad essere dominante ancora in un campionato così difficile, davvero incredibile". Poi parlando della corsa scudetto: "Milan? Il campionato è lungo. Senza virus l'anno scorso la Lazio avrebbe potuto vincere. Ora purtroppo penso che la Juventus sia ancora la favorita e che la Lazio possa arrivare terza".