F. Galli a MTV: "Milan con la difesa a tre con la Lazio? Dipende più dall'interpretazione dei ruoli"

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Non so quali siano le idee di Gattuso. Saranno importanti gli allenamenti di questa settimana a ridosso della partita. Probabilmente ci sarà una difesa a tre con i due quinti a centrocampo. Il 4-4-2 dà più compattezza? In teoria a livello di occupazione è il sistema di gioco più adatto, ma ora non si parla più di ruoli in base alle posizioni in campo, ma alle funzioni date ai giocatori. Bisognerà capire se gli esterni attaccheranno più alti o dovranno attendere. Il Milan da sempre ha la difesa a quattro, è sempre stato nel DNA rossonero. Maggior emergenza in difesa? Sì, sarà importante capire quali saranno gli interpreti. A centrocampo e in attacco le scelte sono quasi obbligate, mentre paradossalmente in difesa c'è qualche dubbio perchè ci sono più soluzioni di emergenza".