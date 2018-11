Fassone: "CR7 costava troppo, convinsi Mr Li a lasciar perdere"

Secondo quanto riferito da Marco Fassone nel corso della sua intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore, Yonghong Li era intenzionato ad acquistare Cristiano Ronaldo. L’operazione, però, non andò in porto per questioni economiche: "Mister Li volva Ronaldo perché riteneva che avesse una grande forza sul mercato cinese. Il giocatore voleva andarsene da Madrid. Ci siamo visti nel luglio 2017 con il suo procuratore Mendes, per verificare i costi e la disponibilità del giocatore. Poi convinsi Mr Li a lasciare perdere il sogno, in quanto Ronaldo costava troppo".