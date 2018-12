Fedele a MTV: "Gazidis? Lo definisco l'anti-Juve. Usa i conti per vincere"

Ospite de "L'Inferno del Lunedì" su Milan TV, il giornalista Furio Fedele ha parlato così di Ivan Gazidis: "È arrivato a Milano un mese prima dell'insediamento ufficiale, e già questo è un grande segnale, e sapete come lo definisco? L'anti-Juventus. Seguo il Milan da una vita e finalmente arriva in dirigenza uno che fa i conti e li usa per vincere, non fini a loro stessi. La Juventus post-calciopoli è ripartita proprio così, con fatturati in salita ogni stagione. Ivan Gazidis è quel tipo di uomo, uno che sa utilizzare ogni centesimo di una società per moltiplicare gli introiti. Ha studiato ogni dettaglio del Milan e viene dalla Premier League, che è dieci anni più avanti della Serie A, quindi sa come far ripartire il tutto. Sa alimentare la 'macchina', la squadra, con i quattrini".