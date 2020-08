Ferri: "Positivo il lavoro di Boban al Milan. Sul suo addio..."

Federico Ferri, direttore di SkySport, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e su Zvonmir Boban ha dichiarato: "Sul merito del lavoro di Boban credo si possa esprimere una valutazione positiva a fine stagione, ma non dimentichiamo ciò che è successo in mezzo, non è andato via dal Milan per non riconoscimento del suo lavoro, ma per non condivisione del progetto Rangnick".