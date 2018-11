F.Galli sui tanti infortuni al Milan: "Non può essere solo casualità, è giusto fare delle considerazioni con preparatore e staff medico"

In merito ai tanti infortuni che stanno colpendo i rossoneri, Filippo Galli, ex giocatore e responsabile del settore giovanile milanista, ha rilasciato queste parole a Sportmediaset.it: "Nessuno si fa delle domande? Non so se è un problema di preparazione oppure no, ma non può essere solo casualità. Ci sono stati diversi infortuni muscolari ed è giusto fare delle considerazioni con preparatore e staff medico".