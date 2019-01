Fiorentina, Corvino: "Muriel uomo vero, ha rispettato la parola data"

Commentando l’acquisto di Muriel sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato anche dell’inserimento (a vuoto) del Milan: "Non ho mai temuto che il Milan potesse prendere Muriel, credevo nelle sue qualità di giocatore e uomo. Era necessario intervenire sul reparto offensivo. Il Simeone dei 15 gol senza rigori del campionato scorso ha attraversato un momento di difficoltà e serviva un aiuto. Con Muriel avevamo parlato da tempo e lui mi aveva dato la sua parola. E l’ha rispettata anche dopo l’inserimento del Milan. In un mondo in cui anche i contratti firmati sono messi in discussione, un atteggiamento da uomo vero".