Fiorentina, Pioli a Sky: "Sono contento per i ragazzi, prova gagliarda del Milan"

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "Il Milan ha messo in campo una prova gagliarda determinata, sono contento per i ragazzi, otto partite senza vincere è stata una bella palestra per una squadra così giovane. Non possiamo goderci questo momento e continuare così".

Su Chiesa: "Ha grandissime qualità, questi sono i suoi gol. E' un tiro che non sempre gli è partito bene. Deve crescere, stare di più dentro la partita. Ha un cuore grande, sta lavorando tanto".

Su Simeone: "Simeone ha passato un momento non felicissimo ma nelle ultime partite sta tornando il centravanti che a noi serve".