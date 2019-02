Fiorentina Women, Mencucci: "Noi, Juventus e Milan giocheremo per lo Scudetto fino all'ultima giornata"

Come riporta Italpress, Sandro Mencucci, preisdente di Fiorentina Women e consigliere delegato del club, ha parlato dello corsa Scudetto femminile: "Io credo che quest’anno sarà uno di quei campionati dove lo scudetto si deciderà alle ultime giornate. Ci sono tre squadre: la Juventus, noi ad un punto e poi il Milan, credo che siamo le più titolate a competere per la prima posizione, senza dimenticare che anche il secondo posto è importantissimo per concede la possibilità di disputare la Champions League, cosa che noi abbiamo disputato per due anni di seguito e francamente vorremmo ripeterci”.