Firicano: "Giampaolo al Milan può essere una scommessa vincente"

Secondo Aldo Firicano sarà un campionato di serie A dal livello tecnico più alto. "Sono arrivati giocatori importanti - spiega a TMW - e poi il valore dei tecnici si è alzato con Sarri alla Juve, Conte all'Inter, Giampaolo in un club importante come il Milan. Sarà un torneo superiore rispetto al passato: per la Juve vedo una partenza rallentata, stile Allegri di qualche anno fa. Prevedo difficoltà iniziali per Sarri ma la favorita resta la squadra bianconera. Tra i nuovi allenatori Giampaolo al Milan può essere una scommessa vincente. Da Ancelotti invece vista la sua storia ti aspetti sempre di più e magari il secondo posto è poco. Il Napoli deve avvicinarsi alla Juve ma ci sono più concorrenti".