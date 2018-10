Flamengo, Dorival su Paquetà: "Scriverà la storia. È simile a De Bruyne e Modric"

Lucas Paquetà è stato tra i protagonisti della vittoria del suo Flamengo contro la Fluminense. Un 3-0 netto, in cui il nuovo acquisto del Milan è stato fondamentale e ha partecipato alle azioni del primo e del terzo gol. Il tecnico Dorival Junior gli ha concesso grande libertà in mezzo al campo e a fine partita lo ha incensato: "Non gli ho ancora parlato direttamente, la trattativa è stata gestita molto bene dal consiglio di amministrazione. Il giocatore non perderà la concentrazione o modificherà il suo modo di giocare. Lo vedo molto fiducioso ed entusiasta per questa nuova tappa della sua carriera. Ha tutto per scrivere la storia. È molto simile a De Bruyne e Modric, per il dinamismo e la capacità di partecipare ad entrambe le fasi e incidere. È un centrocampista molto equilibrato".